الدويّ الذي سُمع في بعلبك ناجم عن إطلاق ٣ قذائف أر پي جي في الجو في بلدة بوداي بسبب وفاة أحد وجهاء عشيرة آل شمص

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