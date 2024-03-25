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17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
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19
o
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18
o
البقاع
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غوتيريش: نجدد مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة وأي غزو بري لرفح سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية
آخر الأخبار
2024-03-25 | 03:11
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غوتيريش: نجدد مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة وأي غزو بري لرفح سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية
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