الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بين الثامنة صباحًا والثانية بعد الظهر، أو التواصل على الرقم 03951037

آخر الأخبار
2024-03-25 | 03:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بين الثامنة صباحًا والثانية بعد الظهر، أو التواصل على الرقم 03951037
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بين الثامنة صباحًا والثانية بعد الظهر، أو التواصل على الرقم 03951037

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

سرطان

الأطفال

بحاجة

بلاكيت

دم...

للتبرع،

الرجاء

التوجه

المبنى

الرئيسي

لمستشفى

الجامعة

الأميركية

بيروت

الثامنة

صباحًا

والثانية

الظهر،

التواصل

الرقم

03951037

LBCI التالي
رئيس مجلس ادارة كهرباء زحلة اسعد نكد للـLBCI: حوالى أربعة آلاف شخص لا يدفعون تكلفة الكهرباء في زحلة نتيجة اعتمادنا على الطاقة الشمسية
غوتيريش: نجدد مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة وأي غزو بري لرفح سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:48

بكين تعلن دعمها مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
04:45

سماع عدة إنفجارات في العاصمة الأوكرانية

LBCI
خبر عاجل
04:45

نكد للـLBCI: كهرباء زحلة وضعت عدّادات للأراضي التي تضم مخيمات اللاجئين السوريين فيتقاضى صاحب الأرض منهم مباشرة المال ويدفع لنا المبالغ كاملة

LBCI
أخبار لبنان
04:33

جعجع وطوق يدعوان القوى الأمنية إلى مكافحة آفة المخدرات في قضاء بشري بكل حزم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:45

سماع عدة إنفجارات في العاصمة الأوكرانية

LBCI
آخر الأخبار
04:14

نكد للـLBCI: كشركة كهرباء زحلة لا نتعاطى في السياسة ولا في الدين ولا في اللون وأنا فخور بأن كل العاملين في الشركة هم من اللبنانيين وأولاد البقاع

LBCI
آخر الأخبار
04:12

نكد للـLBCI: أدعم اللامركزية الكهربائية ولبنان يحتاج إلى طاولة حوار للنقاش في مسألة الكهرباء للوصول إلى الخصخصة أو اللامركزية أو غيرها من الحلول

LBCI
آخر الأخبار
04:11

بكين تعلن دعمها مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-22

حادث غريب... مربية كلاب تفقد يدها بسبب مجفف الشّعر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-10

في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-09

مروّجا مخدرات معروفان في قبضة أمن الدولة... وهذا ما ضبط بحوزتهما

LBCI
فنّ
2023-09-17

هذا هو الموسيقي العالمي الذي حصد جائزة تقدير في الموركس! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

ساينز من المستشفى الى المركز الأول ببطولة أستراليا الكبرى للفورمولا وان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

كيف تحقق السياحة التركية أرقاما ايجابية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مفاوضات صفقة الأسرى... تل أبيب تدرس مقترحاً أميركياً جديداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

في رميش... أغصان الزيتون أقوى من الحرب ومآسيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

من تبقى من مسيحيي قطاع غزة أحيوا أحد الشعانين..

LBCI
أخبار لبنان
14:14

هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

ما علاقة عملية موسكو بلعبة Call of Duty؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

كيف سيؤثر هجوم ضاحية موسكو على مسارات الحرب الأوكرانية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:13

الطلب من امرأة مغادرة الطائرة... والسبب مخالفتها "قواعد اللباس"؟! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
14:14

هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟

LBCI
خبر عاجل
11:30

شكراً للخمسة عشر ألف زائر الذين زاروا معرض ليالي زمان في غضون خمسة أيام في الفوروم دو بيروت… نحن بإنتظاركم طيلة شهر رمضان المبارك

LBCI
آخر الأخبار
16:14

الدويّ الذي سُمع في بعلبك ناجم عن إطلاق ٣ قذائف أر پي جي في الجو في بلدة بوداي بسبب وفاة أحد وجهاء عشيرة آل شمص

LBCI
منوعات
16:28

سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!

LBCI
أمن وقضاء
08:00

مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام راشيا - المصنع (صور)

LBCI
آخر الأخبار
07:23

استهداف سيارة في الصويري في البقاع الغربيّ

LBCI
آخر الأخبار
15:41

هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو: خشية من انسحاب غدعون ساعر من الحكومة إذا صوتت على قانون التجنيد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More