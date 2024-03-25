طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بين الثامنة صباحًا والثانية بعد الظهر، أو التواصل على الرقم 03951037

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