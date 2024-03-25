رئيس مجلس ادارة كهرباء زحلة اسعد نكد للـLBCI: حوالى أربعة آلاف شخص لا يدفعون تكلفة الكهرباء في زحلة نتيجة اعتمادنا على الطاقة الشمسية

نكد للـLBCI: اذا استطاع وزير الطاقة تأمين 12 ساعة من الطاقة الكهربائية فهناك احتمال أن يصبح للمواطنين قدرة على التخلّص من المولدات الكهربائية

نكد للـLBCI: اذا استطاع وزير الطاقة تأمين 12 ساعة من الطاقة الكهربائية فهناك احتمال أن يصبح للمواطنين قدرة على التخلّص من المولدات الكهربائية

طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بين الثامنة صباحًا والثانية بعد الظهر، أو التواصل على الرقم 03951037