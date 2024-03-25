سماع عدة إنفجارات في العاصمة الأوكرانية

نكد للـLBCI: الأميركيون لم يعدوا يومًا بأمر ونفّذوه إذ تبيّن أنهم لا يستطيعون تأمين الكهرباء للبنان من سوريا بسبب قانون قيصر

نكد للـLBCI: الأميركيون لم يعدوا يومًا بأمر ونفّذوه إذ تبيّن أنهم لا يستطيعون تأمين الكهرباء للبنان من سوريا بسبب قانون قيصر

نكد للـLBCI: كشركة كهرباء زحلة لا نتعاطى في السياسة ولا في الدين ولا في اللون وأنا فخور بأن كل العاملين في الشركة هم من اللبنانيين وأولاد البقاع