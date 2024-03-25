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الجيش الاسرائيلي: إسرائيل أحبطت محاولات إيرانية لتهريب أسلحة متطورة إلى الضفة الغربية
آخر الأخبار
2024-03-25 | 10:18
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الجيش الاسرائيلي: إسرائيل أحبطت محاولات إيرانية لتهريب أسلحة متطورة إلى الضفة الغربية
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