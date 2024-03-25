وزير الدفاع الإسرائيلي سيبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم تدخلها بعد

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