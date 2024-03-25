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وزير الدفاع الإسرائيلي سيبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم تدخلها بعد
آخر الأخبار
2024-03-25 | 12:10
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وزير الدفاع الإسرائيلي سيبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم تدخلها بعد
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