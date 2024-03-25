ميقاتي: على الدول الضغط على إسرائيل لوقف مهاجمة لبنان بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

رئيس مجلس ادارة كهرباء زحلة اسعد نكد للـLBCI: حوالى أربعة آلاف شخص لا يدفعون تكلفة الكهرباء في زحلة نتيجة اعتمادنا على الطاقة الشمسية

رئيس مجلس ادارة كهرباء زحلة اسعد نكد للـLBCI: حوالى أربعة آلاف شخص لا يدفعون تكلفة الكهرباء في زحلة نتيجة اعتمادنا على الطاقة الشمسية

طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بين الثامنة صباحًا والثانية بعد الظهر، أو التواصل على الرقم 03951037