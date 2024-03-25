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19
o
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o
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o
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حماس: أبلغنا الوسطاء بأن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها الأساسية لوقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى
آخر الأخبار
2024-03-25 | 17:22
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حماس: أبلغنا الوسطاء بأن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها الأساسية لوقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى
*
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