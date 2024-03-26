الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين علي دبوق "أبو علي" مواليد عام 1994 من بلدة شبريحا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-03-26 | 01:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين علي دبوق "أبو علي" مواليد عام 1994 من بلدة شبريحا في جنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية
الشهيد
"أبو
علي"
مواليد
شبريحا
لبنان
التالي
سفير إسرائيل لدى البرازيل: الأزمة بين البلدين بدأت تهدأ
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:28
أستراليا تتابع تسجيل الأهداف في المرمى اللبناني لترفع تقدمها الى ٥-٠ في الدقيقة الـ80
آخر الأخبار
06:28
أستراليا تتابع تسجيل الأهداف في المرمى اللبناني لترفع تقدمها الى ٥-٠ في الدقيقة الـ80
0
آخر الأخبار
06:26
متحدث باسم الخارجية القطرية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية في الدوحة
آخر الأخبار
06:26
متحدث باسم الخارجية القطرية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية في الدوحة
0
أخبار دولية
06:23
13 قتيلا على الأقل معظمهم مقاتلون موالون لإيران جراء ضربات جوية في شرق سوريا
أخبار دولية
06:23
13 قتيلا على الأقل معظمهم مقاتلون موالون لإيران جراء ضربات جوية في شرق سوريا
0
أخبار دولية
06:18
محادثات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة...
أخبار دولية
06:18
محادثات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:28
أستراليا تتابع تسجيل الأهداف في المرمى اللبناني لترفع تقدمها الى ٥-٠ في الدقيقة الـ80
آخر الأخبار
06:28
أستراليا تتابع تسجيل الأهداف في المرمى اللبناني لترفع تقدمها الى ٥-٠ في الدقيقة الـ80
0
آخر الأخبار
06:26
متحدث باسم الخارجية القطرية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية في الدوحة
آخر الأخبار
06:26
متحدث باسم الخارجية القطرية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية في الدوحة
0
أخبار دولية
06:16
مقتل خمسة صينيين في تفجير انتحاري في باكستان
أخبار دولية
06:16
مقتل خمسة صينيين في تفجير انتحاري في باكستان
0
آخر الأخبار
06:14
أستراليا تسجل الهدف الرابع في مرمى المنتخب اللبناني في الدقيقة الـ67 من الشوط الثاني لتصبح النتيجة ٤-٠ لأستراليا
آخر الأخبار
06:14
أستراليا تسجل الهدف الرابع في مرمى المنتخب اللبناني في الدقيقة الـ67 من الشوط الثاني لتصبح النتيجة ٤-٠ لأستراليا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-03-25
رقصة نادين الراسي تغزو الانترنت... والتعليقات "شي مستفز" (فيديو)
فنّ
2024-03-25
رقصة نادين الراسي تغزو الانترنت... والتعليقات "شي مستفز" (فيديو)
0
حال الطقس
2024-02-25
منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-02-25
منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-03-25
نكد للـLBCI: لبنان يحتاج إلى طاولة حوار للنقاش في مسألة الكهرباء
أخبار لبنان
2024-03-25
نكد للـLBCI: لبنان يحتاج إلى طاولة حوار للنقاش في مسألة الكهرباء
0
صحة وتغذية
2024-03-23
الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2024-03-23
الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
0
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
في جونيه ولمناسبة أسبوع الفرنكوفونية... معرض يجيب عن كل أسئلة الطلاب
تقارير نشرة الاخبار
14:45
في جونيه ولمناسبة أسبوع الفرنكوفونية... معرض يجيب عن كل أسئلة الطلاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الـLBCI مع العائلات في القرى الحدودية: نعيش شهر رمضان من دون عاداته وجمعته
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الـLBCI مع العائلات في القرى الحدودية: نعيش شهر رمضان من دون عاداته وجمعته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
حاملو اليوروبوند الأجانب قد يقاضون الدولة
تقارير نشرة الاخبار
14:37
حاملو اليوروبوند الأجانب قد يقاضون الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
0
أخبار دولية
14:04
ما هي تداعيات الهجوم الارهابي في موسكو؟
أخبار دولية
14:04
ما هي تداعيات الهجوم الارهابي في موسكو؟
0
أخبار دولية
14:02
هل بدأت إسرائيل تعاني شحاً في الأسلحة والذخيرة؟
أخبار دولية
14:02
هل بدأت إسرائيل تعاني شحاً في الأسلحة والذخيرة؟
0
أخبار دولية
14:00
أميركا لم ترفع الفيتو.. ما السبب؟
أخبار دولية
14:00
أميركا لم ترفع الفيتو.. ما السبب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:40
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
خبر عاجل
10:40
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
2
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
3
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
4
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
5
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
6
أمن وقضاء
11:22
خطفوه وطالبوا ذويه بفدية مالية للإفراج عنه... هذا ما حلّ بهم بعد كشف هوياتهم
أمن وقضاء
11:22
خطفوه وطالبوا ذويه بفدية مالية للإفراج عنه... هذا ما حلّ بهم بعد كشف هوياتهم
7
أخبار لبنان
13:38
بوحبيب: ما قلتُهُ عن استعداد لبنان للحرب هو هفوة أو غلطة
أخبار لبنان
13:38
بوحبيب: ما قلتُهُ عن استعداد لبنان للحرب هو هفوة أو غلطة
8
آخر الأخبار
12:10
وزير الدفاع الإسرائيلي سيبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم تدخلها بعد
آخر الأخبار
12:10
وزير الدفاع الإسرائيلي سيبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم تدخلها بعد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More