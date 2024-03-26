وزير الداخلية: تركيا تقبض على 147 شخصا بسبب علاقات مزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية

الكاخي للـLBCI: "ما قدمته أستراليا في المباراة الأولى لا يُستهان به... ووضع التشكيلات صعب ولكن الفوز اللبناني ليس مستحيلا!"

الكاخي للـLBCI: "ما قدمته أستراليا في المباراة الأولى لا يُستهان به... ووضع التشكيلات صعب ولكن الفوز اللبناني ليس مستحيلا!"

مسؤول تركي: اثنان من المشتبه بهم في اعتداء موسكو تنقلا "بحرية" بين تركيا وروسيا لعدم وجود مذكرة توقيف بحقهما