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إسرائيل: مطالب حماس في مفاوضات الرهائن تظهر أنها غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق

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2024-03-26 | 05:11
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إسرائيل: مطالب حماس في مفاوضات الرهائن تظهر أنها غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق
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إسرائيل: مطالب حماس في مفاوضات الرهائن تظهر أنها غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق

 
 
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