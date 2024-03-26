أستراليا تتابع تسجيل الأهداف في المرمى اللبناني لترفع تقدمها الى ٥-٠ في الدقيقة الـ80

عمال مياه البقاع: الاضراب التحذيري في 27 و28 آذار احتجاجا على عدم زيادة الرواتب

عمال مياه البقاع: الاضراب التحذيري في 27 و28 آذار احتجاجا على عدم زيادة الرواتب

متحدث باسم الخارجية القطرية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية في الدوحة