الحوثيون يعلنون في بيان أنهم شنوا هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الساعات الـ72 الماضية

ميقاتي في حفل إختتام "خطة العمل الوطنية الاولى لتطبيق القرار 1325: جوهر أهدافنا تفعيل دور المرأة الريادي في صنع القرار

ميقاتي في حفل إختتام "خطة العمل الوطنية الاولى لتطبيق القرار 1325: جوهر أهدافنا تفعيل دور المرأة الريادي في صنع القرار

غالانت: أكدت لبلينكن أننا لن نوقف القتال في غزة حتى نعيد جميع المختطفين