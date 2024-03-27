الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
آخر الأخبار
2024-03-27 | 00:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجيش
الإسرائيليّ
يقتحم
مدينة
نابلس
الضفة
الغربية
التالي
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في الهبارية بغارة جويّة ووقوع اصابات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:50
ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس
حال الطقس
01:50
ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس
0
صحف اليوم
01:40
عقيص لـ"نداء الوطن": صلاحيات قانون "عدوان - الياس" لرئيس مجلس شورى الدولة ستبقى خاضعةً للنقاش
صحف اليوم
01:40
عقيص لـ"نداء الوطن": صلاحيات قانون "عدوان - الياس" لرئيس مجلس شورى الدولة ستبقى خاضعةً للنقاش
0
صحف اليوم
01:39
كرة التمديد للبلديات ... في يد مجلس النواب أو الحكومة؟ (الاخبار)
صحف اليوم
01:39
كرة التمديد للبلديات ... في يد مجلس النواب أو الحكومة؟ (الاخبار)
0
صحف اليوم
01:27
أميركا تنبّه من "نيات اسرائيلية مقلقة للغاية" تجاه لبنان (الاخبار)
صحف اليوم
01:27
أميركا تنبّه من "نيات اسرائيلية مقلقة للغاية" تجاه لبنان (الاخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:50
ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس
حال الطقس
01:50
ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس
0
صحف اليوم
01:40
عقيص لـ"نداء الوطن": صلاحيات قانون "عدوان - الياس" لرئيس مجلس شورى الدولة ستبقى خاضعةً للنقاش
صحف اليوم
01:40
عقيص لـ"نداء الوطن": صلاحيات قانون "عدوان - الياس" لرئيس مجلس شورى الدولة ستبقى خاضعةً للنقاش
0
صحف اليوم
01:23
بلبلة في هيئة الأسواق: صرف 43 موظفًا؟! (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:23
بلبلة في هيئة الأسواق: صرف 43 موظفًا؟! (نداء الوطن)
0
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:50
ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس
حال الطقس
01:50
ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس
0
آخر الأخبار
00:40
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
آخر الأخبار
00:40
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
0
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:40
سقوط جسر بالتيمور... ماذا يقول خبراء الهندسة عن الحادث؟
أخبار دولية
14:40
سقوط جسر بالتيمور... ماذا يقول خبراء الهندسة عن الحادث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
"وعيتي" ... عرض فني فردي للمسرحي زياد مروان النجار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
"وعيتي" ... عرض فني فردي للمسرحي زياد مروان النجار
0
رياضة
14:33
الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!
رياضة
14:33
الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
ماذا يفعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
14:24
ماذا يفعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "
تقارير نشرة الاخبار
14:21
أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "
0
أخبار دولية
14:19
هل من خرق في مفاوضات الهدنة في الدوحة؟
أخبار دولية
14:19
هل من خرق في مفاوضات الهدنة في الدوحة؟
0
أخبار دولية
14:18
غالانت يبحث عن السلاح في واشنطن فيما نتنياهو يعادي الديمقراطيين!
أخبار دولية
14:18
غالانت يبحث عن السلاح في واشنطن فيما نتنياهو يعادي الديمقراطيين!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اسرائيل تتهم منير المقدح بتهريب السلاح إلى الضفة وتجنيد خلايا... والعين على المخيمات
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اسرائيل تتهم منير المقدح بتهريب السلاح إلى الضفة وتجنيد خلايا... والعين على المخيمات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
وقف النار المفترض في غزة: هل ينطبق على لبنان؟ وهل من شروط إسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
وقف النار المفترض في غزة: هل ينطبق على لبنان؟ وهل من شروط إسرائيلية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
2
خبر عاجل
14:44
متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس
خبر عاجل
14:44
متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس
3
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية
4
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
5
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
6
منوعات
08:30
أم حامل تنتظر مولودتها بسلام... ما حددته الموجات فوق الصوتية لاحقا لم يكن متوقعا! (فيديو)
منوعات
08:30
أم حامل تنتظر مولودتها بسلام... ما حددته الموجات فوق الصوتية لاحقا لم يكن متوقعا! (فيديو)
7
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
8
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More