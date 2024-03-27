الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

آخر الأخبار
2024-03-27 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاسلامية:

‏المجزرة

ارتكبها

العدو

الصهيوني

الهبارية

‏مجاهدو

المقاومة

الإسلامية

الأربعاء

مستعمرة

كريات

شمونة

وقيادة

اللواء

‌‏769

كريات

شمونة

بعشرات

الصواريخ.

LBCI التالي
العثور على أربع جثث وفقدان ستة بعد انزلاق تربة وفيضانات في اندونيسيا
قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانونيّ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:10

إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)

LBCI
أخبار دولية
03:29

روسيا أطلقت طائرات مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
03:28

هآرتس: قتيل في القصف الصاروخي الذي استهدف كريات شمونة

LBCI
أخبار دولية
03:26

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين في مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:29

روسيا أطلقت طائرات مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
03:28

هآرتس: قتيل في القصف الصاروخي الذي استهدف كريات شمونة

LBCI
أخبار دولية
03:26

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين في مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
03:06

مريض بحاجة إلى دم من فئة O+ في مستشفى حمود صيدا للتبرع الاتصال على الرقم 03399261

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-03-13

شهيدان وجريحان في الغارة على طريق صور- الحوش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-25

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة

LBCI
صحف اليوم
02:27

عطالله صلة الوصل بين بري وباسيل في شأن الملف الرئاسيّ (الأنباء الكويتية)

LBCI
منوعات
13:34

بيع شقة كارل لاغرفيلد في باريس مقابل 10 مبلغ ضخم... كم بلغ؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:40

سقوط جسر بالتيمور... ماذا يقول خبراء الهندسة عن الحادث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

"وعيتي" ... عرض فني فردي للمسرحي زياد مروان النجار

LBCI
رياضة
14:33

الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

ماذا يفعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "

LBCI
أخبار دولية
14:19

هل من خرق في مفاوضات الهدنة في الدوحة؟

LBCI
أخبار دولية
14:18

غالانت يبحث عن السلاح في واشنطن فيما نتنياهو يعادي الديمقراطيين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اسرائيل تتهم منير المقدح بتهريب السلاح إلى الضفة وتجنيد خلايا... والعين على المخيمات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:46

انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠

LBCI
خبر عاجل
14:44

متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس

LBCI
أخبار لبنان
00:51

بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

LBCI
خبر عاجل
10:34

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني

LBCI
منوعات
08:30

أم حامل تنتظر مولودتها بسلام... ما حددته الموجات فوق الصوتية لاحقا لم يكن متوقعا! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:11

إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...

LBCI
أخبار لبنان
07:34

مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More