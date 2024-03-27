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هآرتس: قتيل في القصف الصاروخي الذي استهدف كريات شمونة

آخر الأخبار
2024-03-27 | 03:28
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هآرتس: قتيل في القصف الصاروخي الذي استهدف كريات شمونة
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هآرتس: قتيل في القصف الصاروخي الذي استهدف كريات شمونة

 
 
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