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o
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o
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o
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o
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o
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مطلوب وحدات دم من فئة B+ وO+ لجرحى غارة الناقورة... للتبرع الرجاء التوجه الى مستشفى جبل عامل ومستشفى اللبناني الإيطالي
آخر الأخبار
2024-03-27 | 15:06
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مطلوب وحدات دم من فئة B+ وO+ لجرحى غارة الناقورة... للتبرع الرجاء التوجه الى مستشفى جبل عامل ومستشفى اللبناني الإيطالي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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مريض بحاجة إلى دم من فئة O+ في مستشفى حمود صيدا للتبرع الاتصال على الرقم 03399261
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