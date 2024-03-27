الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رويترز: الجيش الأميركي يقول إنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون في اليمن ولا تقارير عن إصابات أو أضرار

آخر الأخبار
2024-03-27 | 19:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رويترز: الجيش الأميركي يقول إنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون في اليمن ولا تقارير عن إصابات أو أضرار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رويترز: الجيش الأميركي يقول إنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون في اليمن ولا تقارير عن إصابات أو أضرار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجيش

الأميركي

مسيرات

طويلة

المدى

أطلقها

الحوثيون

اليمن

تقارير

إصابات

أضرار

LBCI التالي
متظاهرون مؤيدون لفلسطين قطعوا كلمة بايدن
وزارة الصحة في غزة: 32490 فلسطينيا قتلوا و74889 أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:36

غرفه التحكم المروريّ: 3 جرحى في حادثين خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
صحف اليوم
01:19

نقاش في الغرف الديبلوماسية المغلقة عن الجدوى من حراك الخماسيّة (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
01:13

نتنياهو نحو توسيع الحرب على لبنان ومن دون خطوط حمر (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
01:02

مصادر "الشرق الأوسط": صفا أبلغ الإمارات استعداد قيادته لوقف القتال على الجبهة الجنوبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:36

غرفه التحكم المروريّ: 3 جرحى في حادثين خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
صحف اليوم
01:19

نقاش في الغرف الديبلوماسية المغلقة عن الجدوى من حراك الخماسيّة (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
01:13

نتنياهو نحو توسيع الحرب على لبنان ومن دون خطوط حمر (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
01:02

مصادر "الشرق الأوسط": صفا أبلغ الإمارات استعداد قيادته لوقف القتال على الجبهة الجنوبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-24

استهداف سيارة في الصويري في البقاع الغربيّ

LBCI
منوعات
2024-03-23

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل

LBCI
منوعات
2023-08-09

اصطدمت بهما سيارتان تتسابقان "بسرعة عالية"... شقيقان صغيران توفيا بطريقة مأساوية! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-18

ميقاتي شارك في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارا للمجزرة الاسرائيلية: المجتمع الدولي يقف مع الجلاّد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أموال العراق لا مستند قانوني لتحويلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:20

إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار

LBCI
أخبار لبنان
10:40

هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
منوعات
11:06

حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

LBCI
حال الطقس
01:50

ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس

LBCI
آخر الأخبار
02:52

المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More