قائد الجيش استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي عايده بمناسبة عيد الفصح المجيد

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مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يحققان في عملية فرار داني الرشيد من مبنى حماية الشخصيات في منطقة ساعة العبد التابع لأمن الدولة