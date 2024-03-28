عادات رمضانية متنوعة ومميزة في البحرين... ما هي؟

عادات رمضانية متنوعة ومميزة في البحرين... ما هي؟

وزارة الصحة التابعة لحماس: إرتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32552 قتيلًا و74980 جريحًا منذ اندلاع الحرب