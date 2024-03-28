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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات
آخر الأخبار
2024-03-28 | 12:10
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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات
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