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o
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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة البازورية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2024-03-29 | 02:52
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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة البازورية جنوبي لبنان
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