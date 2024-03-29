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غارة ثانية على أطراف شبعا
آخر الأخبار
2024-03-29 | 07:36
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غارة ثانية على أطراف شبعا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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