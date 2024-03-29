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الرئيس الأوكراني لواشنطن بوست: إذا لم نحصل على دعم أمريكي فسيتعين علينا التراجع خطوات صغيرة

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2024-03-29 | 17:23
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الرئيس الأوكراني لواشنطن بوست: إذا لم نحصل على دعم أمريكي فسيتعين علينا التراجع خطوات صغيرة
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الرئيس الأوكراني لواشنطن بوست: إذا لم نحصل على دعم أمريكي فسيتعين علينا التراجع خطوات صغيرة

 
 
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