الرئيس الأوكراني لواشنطن بوست: إذا لم نحصل على دعم أمريكي فسيتعين علينا التراجع خطوات صغيرة

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حزب الله نعى الشهداء أحمد جواد شحيمي "أبو حسين" مواليد عام 1964 من بلدة مركبا ومصطفى أحمد مكي "ملاك" مواليد عام 1983 من بلدة تبنين وإبراهيم أنيس الزين "عبد الجليل" مواليد عام 1982 من بلدة شحور