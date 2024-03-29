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o
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o
كسروان
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o
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الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
وزارة الخارجية الأميركية: نرحب بتعيين حكومة جديدة لخدمة الشعب الفلسطيني
آخر الأخبار
2024-03-29 | 18:17
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وزارة الخارجية الأميركية: نرحب بتعيين حكومة جديدة لخدمة الشعب الفلسطيني
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