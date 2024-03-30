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o
متن
23
o
كسروان
23
o
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o
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o
البقاع
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احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و14 جريحًا في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-03-30 | 01:52
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احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و14 جريحًا في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
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