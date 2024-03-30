الراعي: القطاع التربوي يعاني جراء الأزمة الاقتصادية ونشهد كل يوم هجرة مقلقة للأساتذة من ذوي الكفاءة والخبرة إلى الخارج وإلى مهن أخرى وهذا أمر خطير ينعكس سلباً على جودة التعليم في مدارسنا وهذا يوجب الدولة الاسراع قبل فوات الاوان بإقرار قوانين جديدة

الراعي: نتساءل عن الفائدة والغاية من استمرار إقفال بعض دوائر الدولة والدولة لا تتعامل مع هذا الملف بوضوح وتجرّد فنطالب المعنيون بإنصاف الموظفين والنظر إليهم بعين الرحمة

الراعي: نتساءل عن الفائدة والغاية من استمرار إقفال بعض دوائر الدولة والدولة لا تتعامل مع هذا الملف بوضوح وتجرّد فنطالب المعنيون بإنصاف الموظفين والنظر إليهم بعين الرحمة

الراعي: ها هو المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس مخالفا بذلك الدستور في المقدمة التي تعلن أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية وبالنتيجة مؤسسات الدولة مفككة ونسأل اين الميثاق وأين العنصر المسيحي الحقيقي