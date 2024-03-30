المقاومة الاسلامية: رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‌‌‏مجاهدونا ظهر يوم السبت مبنىً يتموضع فيه ‏جنود العدو ‏في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة

بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!

بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!

بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!