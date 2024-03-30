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o
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o
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o
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربيّ في يعرا وأصابوا أهدافها بدقة
آخر الأخبار
2024-03-30 | 11:43
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربيّ في يعرا وأصابوا أهدافها بدقة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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