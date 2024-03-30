الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 14 متظاهرا في تل أبيب شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة

الراعي: ندعو اللبنانيين الى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فوراً ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الاسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة

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