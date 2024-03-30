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الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري

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2024-03-30 | 17:59
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الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري
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الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري

 
 
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