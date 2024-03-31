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تعرض أطراف علما الشعب لقصف اسرائيلي
آخر الأخبار
2024-03-31 | 02:53
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تعرض أطراف علما الشعب لقصف اسرائيلي
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