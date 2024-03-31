الراعي: ثقافتنا ان نكون صناع سلام لا حرب دعاة تفاوض لا خلافات وكيف يمكن القبول بما يصنعه حكام الدول وكيف علينا نحن ان نقبل استدراجنا الى حرب تطال الجنوب وممكن ان تطال اماكن اخرى

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