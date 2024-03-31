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o
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26
o
كسروان
26
o
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o
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25
o
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باسيل شارك في قداس الفصح في بكركي وعقد خلوة مع الراعي
آخر الأخبار
2024-03-31 | 05:59
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باسيل شارك في قداس الفصح في بكركي وعقد خلوة مع الراعي
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