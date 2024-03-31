نتنياهو: سنتغلب على كل الضغوط وسندخل إلى رفح رغم معارضة بايدن وقد قتلتنا أكثر من 200 مسلح في مستشفى الشفاء في غزة

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