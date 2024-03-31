إستهداف الموقع العسكريّ في المطله بالمدفعية وصافرات الإنذار تدوي في المستعمرة

الأردن يعلن توقيف عدد من "مثيري الشغب" في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين

الأردن يعلن توقيف عدد من "مثيري الشغب" في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين

الراعي: ثقافتنا ان نكون صناع سلام لا حرب دعاة تفاوض لا خلافات وكيف يمكن القبول بما يصنعه حكام الدول وكيف علينا نحن ان نقبل استدراجنا الى حرب تطال الجنوب وممكن ان تطال اماكن اخرى