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26
o
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o
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-04-01 | 00:31
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من تشرين الأول
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