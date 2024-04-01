غارة إسرائيلية على أطراف الهبارية

نجم فيلم "سبايدرمان" الشهير في علاقة حبّ جديدة... من هي سعيدة الحظ؟ (صور)

نجم فيلم "سبايدرمان" الشهير في علاقة حبّ جديدة... من هي سعيدة الحظ؟ (صور)

أ.ف.ب: الشرطة الإسرائيلية تعلن توقيف شقيقة اسماعيل هنية على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب"