مصادر للجزيرة: الوفد الإسرائيلي طرح مجددًا مقترح عودة عدد محدد من النازحين بالتدريج من جنوب قطاع غزة إلى شماله

حزب الليكود: نتنياهو يعتزم إغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل وسيجتمع مع مشرعين اليوم للمصادقة على الإجراء

حزب الليكود: نتنياهو يعتزم إغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل وسيجتمع مع مشرعين اليوم للمصادقة على الإجراء

مصادر للجزيرة: إجتماع القاهرة بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي لم يسفر عن جديد في مسار التوصل لوقف لإطلاق النار