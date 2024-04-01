حزب الليكود: نتنياهو يعتزم إغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل وسيجتمع مع مشرعين اليوم للمصادقة على الإجراء

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32845 شهيدا منذ اندلاع الحرب

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32845 شهيدا منذ اندلاع الحرب

مصادر للجزيرة: الوفد الإسرائيلي طرح مجددًا مقترح عودة عدد محدد من النازحين بالتدريج من جنوب قطاع غزة إلى شماله