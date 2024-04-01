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وزارة الصحة في غزة: مقتل 32845 فلسطينيًا وإصابة 75392 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

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2024-04-01 | 07:24
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 32845 فلسطينيًا وإصابة 75392 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 32845 فلسطينيًا وإصابة 75392 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

 
 
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