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المرصد السوري لحقوق الانسان: ستة قتلى في ضربات إسرائيلية قرب مقر السفارة الإيرانية في دمشق

آخر الأخبار
2024-04-01 | 10:45
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المرصد السوري لحقوق الانسان: ستة قتلى في ضربات إسرائيلية قرب مقر السفارة الإيرانية في دمشق
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المرصد السوري لحقوق الانسان: ستة قتلى في ضربات إسرائيلية قرب مقر السفارة الإيرانية في دمشق

 
 
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