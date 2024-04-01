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الخارجية الأميركية: معظم ما نعرفه عن غزة هو بسبب المراسلين الذين يقومون بعملهم هناك بمن فيهم مراسلو الجزيرة

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2024-04-01 | 13:56
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الخارجية الأميركية: معظم ما نعرفه عن غزة هو بسبب المراسلين الذين يقومون بعملهم هناك بمن فيهم مراسلو الجزيرة
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الخارجية الأميركية: معظم ما نعرفه عن غزة هو بسبب المراسلين الذين يقومون بعملهم هناك بمن فيهم مراسلو الجزيرة

 
 
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