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الجزيرة: 4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيليّ استهدف سيارة مدنية غرب دير البلح وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-04-01 | 16:56
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الجزيرة: 4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيليّ استهدف سيارة مدنية غرب دير البلح وسط قطاع غزة
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