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حزب الله: محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل لعمل المقاومة

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2024-04-01 | 18:07
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حزب الله: محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل لعمل المقاومة
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حزب الله: محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل لعمل المقاومة

أكّد حزب الله  أنّ “القائد الكبير الشهيد الغالي محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين ‏لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدّم عمل المقاومة في لبنان.”

 

 ونعاه، في بيان، قائلًا: “هذا الشهيد العزيز مع إخوانه الشهداء الأعزاء نعتقد تمامًا أنّ دماءه الزاكية ستثمر ‏المزيد من الإصرار على المقاومة ومواجهة هذا العدو المتغطرس المتعطش للدماء، والذي لم يرتوِ ‏من دماء عشرات الآلاف من دماء الأطفال والنساء في غزة.‏”

 

وأضاف: “إنّ هذه الجريمة تدل على أنّ العدو الإسرائيلي ما زال على حماقته حين يعتقد أنّ تصفية القادة يمكنأن يوقف المدّ الهادر لمقاومة الشعوب، وبكل تأكيد فإنّ هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقابوالانتقام.”

 
 
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