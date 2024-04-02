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o
متن
28
o
كسروان
28
o
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o
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o
البقاع
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الخارجية الإيرانية: الكيان الإسرائيلي يحاول بشكل خطير توسيع دائرة الحرب ويضحي بالأمن والسلم لتحقيق أهدافه
آخر الأخبار
2024-04-02 | 08:21
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الخارجية الإيرانية: الكيان الإسرائيلي يحاول بشكل خطير توسيع دائرة الحرب ويضحي بالأمن والسلم لتحقيق أهدافه
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