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وزير الخارجية الفرنسي: نندد بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمال المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة

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2024-04-02 | 10:10
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وزير الخارجية الفرنسي: نندد بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمال المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة
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وزير الخارجية الفرنسي: نندد بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمال المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة

 
 
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