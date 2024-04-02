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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا

آخر الأخبار
2024-04-02 | 13:25
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مستعمرة &quot;غشرهازيف&quot; القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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