فياض للـLBCI: مؤسسة كهرباء لبنان عملت على زيادة التغذية الكهربائية لساعتين تقريبا عن المخارج التي تم نزع التعديات عنها وتُجبى 90% من الساعات التي تتم فوترتها على كافة الاراضي اللبنانية

فياض للـLBCI: الفاتورة الكهربائية تتضمن رقمين الاول بالدولار والثاني هو المرادف للدولار باللبناني وفق السعر المحدد من مصرف لبنان

فياض للـLBCI: الفاتورة الكهربائية تتضمن رقمين الاول بالدولار والثاني هو المرادف للدولار باللبناني وفق السعر المحدد من مصرف لبنان

فياض للـLBCI: الكلفة المطلوبة لتشغيل كل معامل الكهرباء في لبنان هي 600 مليون دولار فنحن بحاجة إلى ما بين 1200 و1400 ميغاواط